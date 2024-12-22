Польша пообещала арестовать Нетаньяху в случае приезда на годовщину освобождения "Аушвица"

Ордер МУС на арест Нетаньяху

Напомним, что в ноябре этого года МУС выдвинул обвинения в серии преступлений Нетаньяху и бывшему министру обороны Йоаву Галланту.

Согласно этому государства, подписавшие Римский статут, по закону обязаны выполнять ордера на арест МУС.

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