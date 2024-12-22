Польща пообіцяла арештувати Нетаньяху у разі приїзду на річницю звільнення "Аушвіца"

У січні 2025 року відзначатимуть 80-річчя визволення "Аушвіца". Однак у разі приїзду прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу його можуть заарештувати відповідно до ордера МКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

Міністр освіти Йоав Кіш буде єдиним представником уряду Ізраїлю на ювілеї.

Зауважимо, що ювілей, як правило, є великою державною подією. Однак ізраїльські офіційні особи відмовилися підтвердити, чи буде Нетаньяху допущений на захід, і участь президента Ісаака Герцога також виглядає малоймовірною.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що якщо Нетаньяху прибуде до Польщі, він буде заарештований відповідно до зобов'язань країни перед Міжнародним кримінальним судом.

Ордер МКС на арешт Нетаньягу

Нагадаємо, що у листопаді цього року МКС висунув звинувачення у серії злочинів Нетаньягу та колишньому міністру оборони Йоаву Галланту.

Згідно з цим держави, які підписали Римський статут, за законом зобов’язані виконувати ордери на арешт МКС.

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