Польша пообещала арестовать Нетаньяху в случае приезда на годовщину освобождения "Аушвица"

В январе 2025 года будут отмечать 80-летие освобождения "Аушвица". Однако в случае приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху его могут арестовать в соответствии с ордером МУС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Министр образования Йоав Киш будет единственным представителем правительства Израиля на юбилее.

Заметим, что юбилей, как правило, является большим государственным событием. Однако израильские официальные лица отказались подтвердить, будет ли Нетаньяху допущен на мероприятие, и участие президента Исаака Герцога также выглядит маловероятным.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что если Нетаньяху прибудет в Польшу, он будет арестован в соответствии с обязательствами страны перед Международным уголовным судом.

Ордер МУС на арест Нетаньяху

Напомним, что в ноябре этого года МУС выдвинул обвинения в серии преступлений Нетаньяху и бывшему министру обороны Йоаву Галланту.

Согласно этому государства, подписавшие Римский статут, по закону обязаны выполнять ордера на арест МУС.

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