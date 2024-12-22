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Польша пообещала арестовать Нетаньяху в случае приезда на годовщину освобождения "Аушвица"

Польша, Воскресенье 22 декабря 2024 16:51
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Польша пообещала арестовать Нетаньяху в случае приезда на годовщину освобождения "Аушвица" Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В январе 2025 года будут отмечать 80-летие освобождения "Аушвица". Однако в случае приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху его могут арестовать в соответствии с ордером МУС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что если Нетаньяху прибудет в Польшу, он будет арестован в соответствии с обязательствами страны перед Международным уголовным судом.

Заметим, что юбилей, как правило, является большим государственным событием. Однако израильские официальные лица отказались подтвердить, будет ли Нетаньяху допущен на мероприятие, и участие президента Исаака Герцога также выглядит маловероятным.

Министр образования Йоав Киш будет единственным представителем правительства Израиля на юбилее.

Ордер МУС на арест Нетаньяху

Напомним, что в ноябре этого года МУС выдвинул обвинения в серии преступлений Нетаньяху и бывшему министру обороны Йоаву Галланту.

Согласно этому государства, подписавшие Римский статут, по закону обязаны выполнять ордера на арест МУС.

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