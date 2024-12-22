Польша пообещала арестовать Нетаньяху в случае приезда на годовщину освобождения "Аушвица"
В январе 2025 года будут отмечать 80-летие освобождения "Аушвица". Однако в случае приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху его могут арестовать в соответствии с ордером МУС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что если Нетаньяху прибудет в Польшу, он будет арестован в соответствии с обязательствами страны перед Международным уголовным судом.
Заметим, что юбилей, как правило, является большим государственным событием. Однако израильские официальные лица отказались подтвердить, будет ли Нетаньяху допущен на мероприятие, и участие президента Исаака Герцога также выглядит маловероятным.
Министр образования Йоав Киш будет единственным представителем правительства Израиля на юбилее.
Ордер МУС на арест Нетаньяху
Напомним, что в ноябре этого года МУС выдвинул обвинения в серии преступлений Нетаньяху и бывшему министру обороны Йоаву Галланту.
Согласно этому государства, подписавшие Римский статут, по закону обязаны выполнять ордера на арест МУС.
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