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Польща почала екстрадувати українців, пов'язаних із переправкою нелегалів до Європи, - ЗМІ

Фото: Польща почала екстрадувати українців, пов'язаних із переправкою нелегалів до Європи (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Польщі зайнялися екстрадицією українців, які пов'язані з переправленням нелегалів до Європи. Вже відомо про випадки видворення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

За інформацією, яку видання отримало від Прикордонної служби, Польща, згідно з угодою з Україною, вже видворила громадян цієї країни, які переправляють нелегалів до Європи.

При цьому, за даними польського штабу Прикордонної служби, з 24 лютого минулого року по 31 серпня цього року до Польщі в'їхали майже 2,87 млн українців у віці 18-60 років, а виїхали майже 2,8 млн українців.

Екстрадиція ухилянтів із Польщі

Як розповіла прес-секретар Головного управління поліції, щоб доставити ухилянтів до країни, Україна має видати міжнародний ордер на арешт кожного з них.

"Якщо ми такого іноземця затримаємо, наприклад, для простої придорожньої перевірки, наша система КСІП (Національна поліцейська інформаційна система, - ред.) покаже, що він є особою, яку переслідує прокуратура України, тому що дані Інтерполу є. Ми затримуємо таку людину і повідомляємо до прокуратури. Чи будуть її екстрадувати, вирішить польський суд", - уточнили у відомстві.

Зазначимо, буквально сьогодні нардеп Федір Веніславський заявляв, що метою екстрадиції ухилянтів до України є повернення тих, хто виїхав за кордон незаконно. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Польща