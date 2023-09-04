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Польша начала экстрадировать украинцев, связанных с переправкой нелегалов в Европу, - СМИ

Фото: Польша начала экстрадировать украинцев, связанных с переправкой нелегалов в Европу (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Польше занялись экстрадицией Украинцев, которые связаны с переправкой нелегалов в Европу. Уже известно о случаях выдворения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

По информации, которую издание получила от Пограничной службы, Польша, согласно соглашению с Украиной, уже выдворила граждан этой страны, которые переправляют нелегалов в Европу.

При этом, по данным польского штаба Пограничной службы, с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехали почти 2,87 млн ​​украинских граждан в возрасте 18-60 лет, а выехали почти 2,8 млн украинцев.

Экстрадиция уклонистов из Польши

Как рассказала изданию пресс-секретарь Главного управления полиции, ч

елью экстрадиции уклонистов в Украину является возвращение тех, кто выехал за границу незаконно. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

 

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Польша