Польша начала экстрадировать украинцев, связанных с переправкой нелегалов в Европу, - СМИ

По информации, которую издание получила от Пограничной службы, Польша, согласно соглашению с Украиной, уже выдворила граждан этой страны, которые переправляют нелегалов в Европу.

При этом, по данным польского штаба Пограничной службы, с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехали почти 2,87 млн ​​украинских граждан в возрасте 18-60 лет, а выехали почти 2,8 млн украинцев.

Экстрадиция уклонистов из Польши

Как рассказала изданию пресс-секретарь Главного управления полиции, ч

елью экстрадиции уклонистов в Украину является возвращение тех, кто выехал за границу незаконно. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.