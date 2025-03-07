Польща планує вийти з конвенцій про заборону протипіхотних мін і касетних боєприпасів

"Я рекомендуватиму Міноборони та Генштабу дати позитивну оцінку виходу Польщі з Оттавської конвенції та, можливо, з Дублінської. Я говорю тут про протипіхотні міни й касетні боєприпаси", - сказав Туск.

Польський прем'єр уточнив, що проведе консультації з оборонним відомством щодо цієї пропозиції.

Він зазначив, що країна використовуватиме всі доступні засоби для забезпечення своєї безпеки.

На думку Туска, проблема полягає в тому, що всі країни, які їх оточують, володіють цими озброєннями.

Оттавська конвенція, яка була підписана у 1997 році й набула чинності 1999-го, забороняє використання, зберігання, виробництво і передачу протипіхотних мін і вимагає їхнього знищення. До неї приєдналися 163 держави.

Дублінська конвенція, розроблена 2008 року, забороняє їхнє використання, передачу та накопичення касетних боєприпасів. Вони часто не оснащені механізмами самознищення, і, за даними військових експертів, значний відсоток може не вибухати, створюючи небезпеку для цивільного населення навіть після закінчення військових конфліктів.