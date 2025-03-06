Через загрозу РФ. Литва вийшла з міжнародного договору про касетні боєприпаси

Литва офіційно припиняє участь у договорі про заборону касетних боєприпасів. Країна хоче посилити обороноздатність через загрозу з боку Російської Армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зазначається, що договір, що об’єднує понад сто держав, та спрямований на обмеження використання зброї, яка несе загрозу цивільному населенню через високий рівень нерозірваних боєприпасів.

Литва доєдналась до цієї Конвенції у 2011 році. Але минулої осені, через зміни у сфері національної безпеки, країна ухвалила рішення про вихід. Аргументом цьому стало прагнення зміцнити обороноздатність країни та мати у розпорядженні весь спектр військових засобів, зокрема касетні боєприпаси.

Влада Литви відзначає, що основна загроза країні походить від Російської Федерації, яка не є учасником договору. Адже під час вторгнення в Україну Росія застосовує касетні боєприпаси.

Після виходу Литви з Конвенції єдиною країною, що має спільний кордон з агресором і залишається учасником угоди, залишається Норвегія. На Фінляндію ця угода не поширюється.

Конвенція щодо касетних боєприпасів

Це міжнародний договір, що забороняє використання, виробництво, передачу і накопичення касетних боєприпасів.

Касетні боєприпаси - це тип зброї, яка розкидає безліч маленьких вибухових суббоєприпасів ("бомблетів") по великій площі. Ці суббоєприпаси часто не вибухають під час удару, перетворюючись на боєприпаси, що не розірвалися (НРБ), які становлять серйозну загрозу для людей навіть через роки після конфлікту.

Касетні боєприпаси несуть непропорційну загрозу цивільному населенню. НРБ можуть вибухати, коли на них випадково наступлять або зачеплять, що призводить до загибелі та каліцтв людей, особливо дітей.