Польща планує розмістити HIMARS на кордоні з Калінінградською областю

За словами міністра, Польща організує нові військові частини на місцях тих, які були ліквідовані до 2015 року. Зокрема планується їх оснащенням сучасним обладнання.

Блащак додав, що підрозділи 16-ї механізованої дивізії в Ольштині нещодавно були оснащені корейськими танками K2 й самохідними гаубицями K9. Також незабаром надійдуть на озброєння дивізії ракетні установки HIMARS.

"16-та механізована дивізія з кожним тижнем стає все сильнішою і сильнішою, як силою воїнів, так і технікою, яку вона має на озброєнні" - заявив глава Міноборони, додавши, що підрозділи дивізії дислокуються поблизу кордону з Калінінградською областю.

Як відзначив Блащак, через агресивну політику російського диктатора, Польща планує зміцнити свої збройні сили, аби Путін не наважився напасти на країну.

"Ми, поляки, усвідомлюємо, наскільки небезпечною є імперія зла, якою є Російська імперія - скільки кривд, скільки злочинів вчинили росіяни, коли окупували польську територію. Тому наше завдання - побудувати таку силу польської армії, щоб ті, хто сьогодні відбудовує імперію зла, не наважилися напасти на нашу батьківщину". - заявив Блащак.