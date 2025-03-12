Польща підтвердила відновлення постачання військової допомоги США для України

Призупинення постачання допомоги та обміну розвідданими США та України

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США призупинили постачання озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною.

Зокрема, близько тижня тому в Польщі повідомляли, що США призупинили постачання військової допомоги через місцевий хаб. Тоді прем'єр-міністр країни Дональд Туск назвав ситуацію "серйозною".

Нормалізувати постачання допомоги і відновити обмін важливою розвідувальною інформацією вдалося після багатогодинних переговорів між США і Україною в Саудівській Аравії 11 березня.

Додамо, що раніше РБК-Україна писало про те, що через логістичний хаб в районі польського аеропорту в Ясенці в Україну вже було здійснено 5 тисяч перевезень з допомогою від 45 країн.

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