Польща підняла винищувачі через ракетний обстріл України

Зазначається, що у зв’язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, у повітряному просторі Польщі розпочали чергування польська та союзницька авіація.

"У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, переведені у стан найвищої бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо у районах, що прилягають до зон підвищеної загрози.

Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування.