Польща підняла у повітря літаки через ракетну атаку РФ на Україну

У Польщі задля забезпечення безпеки повітряного простору під час ракетної атаки Росії проти України злетіли військові літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Там попередили, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.
"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.
В Оперативному командуванні зазначили, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно моніториться.
Нагадаємо, в Україні вночі 6 квітня оголошено масштабну повітряну тривогу. Зафіксовано пуск крилатих ракет із Ту-95мс.
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