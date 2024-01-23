Польща підіймала в повітря авіацію під час ракетної атаки РФ по Україні

"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і ситуація контролюється на постійній основі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що була активізована авіація Польщі та союзників.

Жителів Польщі, зокрема на південному сході, попередили про підвищення рівня шуму.

Ракетна атака по Україні 23 січня

Вранці 23 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Військові повідомляли про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Серія потужних вибухів лунала, зокрема, в Києві та Харкові, повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони.

У Києві внаслідок атаки спалахнули авто та почалась пожежа у будинку.

Як повідомив мер Віталій Кличко, наразі відомо про 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі. Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці.

Крім того, у Харкові внаслідок російського обстрілу зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди. Також повідомляється про відсутність електроенергії та частково води в одній з частин Київського району міста.