Польща перетворилася на транзитний хаб для нашого металобрухту, - GMK Center

Ринок брухту чорних металів Польщі протягом останніх років зазнає значного піднесення. Брухт Польща найбільш активно імпортує саме з України, а ринком збуту є Туреччина.
Про це повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center.
Так, за підсумками 2024 року експорт сировини зріс до рекордних 2,81 млн тонн. Якщо до 2022 року поставки брухту з Польщі до третіх країн складали близько 25% від загального обсягу експорту, то у 2023-2024 роках цифра зросла до 61%.
Ключовим ринком, на який спрямовується сировина з Польщі, є Туреччина: туди у минулому році експортовано 529 тис. тонн брухту чорних металів, що у 2,3 раза перевищує обсяги 2023 року.
При цьому брухт Польща найбільш активно імпортує саме з України: обсяг становив 251,03 тис. тонн у 2024 році, що на 57,4% більше, ніж роком раніше.
"Ринок брухту чорних металів у Польщі демонструє стійке зростання експорту на тлі трансформації логістичних ланцюгів і змін у географії поставок. Рекордні 2,8 млн тонн експорту у 2024 році свідчать про нарощування зовнішньої торгівлі, передусім завдяки активізації поставок до Туреччини", - вказують у GMK Center.
При цьому, як зазначається, зростання експорту до Туреччини супроводжується паралельним зростанням імпорту брухту до Польщі з України, що вказує на формування транзитної ролі Польщі в європейському ланцюгу постачання сировини.
Додамо, що поставки металобрухту з України у квітні 2025 року зросли у річному вираженні на 95%, і майже весь він пішов у Польщу. Так відбувається, оскільки в Україні діє мито у 180 євро на експорт брухту до країн, що не входять до ЄС.
Натомість, ставка мита на експорт до ЄС - нульова. Через це ряд недобросовісних експортерів шляхом махінацій вивозять брухт спершу до ЄС, щоб уникнути митних платежів, а потім - до третіх країн, зокрема Туреччини. Через такий реекспорт, за оцінками нардепа Дмитра Кисилевського, Україна втратила вже понад 2 млрд бюджетних надходжень.
Наразі у 48 країнах світу запроваджено 75 обмежень на експорт металобрухту, тому що брухту стає все менше, а треба його більше, особливо якщо металургія у країні модернізується.
У ЄС зараз діють обмеження експорту брухту до країн, що не входять до ОЕСР. Але Єврокомісія вже почала роботу над тим, щоб ще більше урізати відтік сировини.
Додамо, що Для української металургії є дуже болючим питання масового експорту українського металобрухту за кордон, адже це спричиняє гострий дефіцит важливої для виробництва сталі сировини. Зокрема, нещодавно повідомлялось, що через експорт металобрухту Україна втратить мінімум 75 млн доларів валютної виручки.
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