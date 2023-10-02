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Польща передала Україні партію відремонтованих танків Leopard 2 (фото)

Фото: Leopard 2 (twitter.com/pgz_pl)
Автор: Дмитро Браславський

Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2. Триває робота над іншими бойовими машинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Polska Grupa Zbrojeniowa.

"Поки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною", - йдеться у повідомленні.

Фото: Leopard 2 (twitter.com/pgz_pl)

Зазначається, що перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, були отримані українською стороною.

У компанії заявили, що тривають роботи щодо інших танків.

Передача Leopard Україні

Нагадаємо, частина країн Європи вирішила надати Україні танки Leopard 2 та Leopard у рамках військової допомоги. Загалом союзники пообіцяли надати два батальйони танків Leopard 2 (близько 60 одиниць).

При цьому для їхнього ремонту Польща погодилася організувати на своїй території сервісний центр. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ще наприкінці квітня обіцяв відкрити центр у травні, але переговори з Німеччиною затяглися.

Нещодавно Канада оголосила про новий пакет військової підтримки України, частину грошей країна передасть на технічне обслуговування та ремонт в Польщі танків Leopard 2, переданих союзниками.

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