Польща остаточно призупинила участь у договорі про звичайні збройні сили в Європі

Польща сьогодні, 29 березня, остаточно призупинила свою участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі Анджея Дуди.
У пояснювальній записці зазначено, що метою договору було скорочення наявних звичайних наступальних озброєнь, які мали у своєму розпорядженні держави-члени НАТО і колишні країни Варшавського договору на момент його укладення, а потім підтримання їх на заданому рівні.
Зобов'язання стосуються п'яти категорій звичайних збройних сил: бойових танків, бойових броньованих машин, артилерії, бойових літаків і ударних вертольотів.
Договір визначає максимально допустиму стелю кількості зброї, якою володіють держави-учасниці.
З метою перевірки дотримання положень Договору держави-учасниці були зобов'язані повідомляти та обмінюватися інформацією про стан свого озброєння.
В обґрунтуванні було зазначено, що дії РФ спрямовані на дестабілізацію миру і безпеки в Європі, насамперед своєю повномасштабною агресією проти України.
Тому призупинення застосування договору необхідне з міркувань безпеки та оборони, а також інтересів зовнішньої політики Республіки Польща.
"Призупинення дії Договору означатиме, що Республіка Польща, як і інші держави, які вирішили це зробити, формально залишаючись стороною цієї угоди, не буде зобов'язана виконувати її положення", - йдеться в тексті.
Призупинення має бути здійснене на невизначений термін. Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.
Участь Росії в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) було припинено ще 2007 року. З 00:00 7 листопада за заявою МЗС РФ, "завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору".
У листопаді члени НАТО вирішили припинити дії договору про спільні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Таке рішення було ухвалено після того, як Росія остаточно вийшла з угоди.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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