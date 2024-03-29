RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша окончательно приостановила участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе

Архивное фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша сегодня, 29 марта, окончательно приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Польши Анджея Дуды.

Для чего потребовался договор

В пояснительной записке указано, что целью договора было сокращение имеющихся обычных наступательных вооружений, которыми располагали государства-члены НАТО и бывшие страны Варшавского договора на момент его заключения, а затем поддержание их на заданном уровне.

Обязательства касаются пяти категорий обычных вооруженных сил: боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов. 

Договор определяет максимально допустимый потолок количества оружия, которым обладают государства-участники. 

С целью проверки соблюдения положений Договора государства-участники были обязаны сообщать и обмениваться информацией о состоянии своего вооружения.

Почему Польша решила приостановить участие

В обосновании было отмечено, что действия РФ направлены на дестабилизацию мира и безопасности в Европе, прежде всего своей полномасштабной агрессией против Украины.

Поэтому приостановление применения договора необходимо из соображений безопасности и обороны, а также интересов внешней политики Республики Польша.

"Приостановление действия Договора будет означать, что Республика Польша, как и другие государства, которые решили это сделать, формально оставаясь стороной этого соглашения, не будет обязана выполнять его положения", - говорится в тексте. 

Приостановление должно быть осуществлено на неопределенный срок. Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Выход РФ из договора об обычных вооруженных силах в Европе

Участие России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) было приостановлено еще в 2007 году. С 00:00 7 ноября по заявлению МИД РФ, "завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из настоящего Договора".

В ноябре члены НАТО решили прекратить действия договора о совместных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Такое решение было принято после того, как Россия окончательно вышла из соглашения.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольшаВойна в Украине