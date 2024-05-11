Польща оголосила початок будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю

Під час зустрічі з військовими поблизу східного кордону Туск заявив, що польсько-білоруський кордон є унікальним місцем через тиск нелегальної імміграції.

"Насправді ми маємо справу з прогресуючою гібридною війною. Я хочу, щоб тут не було жодних сумнівів - країна з дедалі агресивнішими намірами щодо Польщі, така як Білорусь, є співорганізатором цієї практики на польському кордоні", - сказав глава польського уряду, наголосив, що коли мова йде про безпеку, то не буде "жодних обмежень".

При цьому Туск зазначив, що захист східного кордону - це важлива справа не лише для Польщі, а й для всієї Європи.

"Ми розпочали інтенсивну роботу над сучасною фортифікацією, і ці укріплення у багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу. Це не лише внутрішній кордон Польщі, а й кордон ЄС. Тому я не сумніваюся, що вся Європа повинна буде - і я знаю, що ми цього досягнемо - інвестувати у свою безпеку, інвестуючи у східний кордон Польщі та безпеку нашого кордону", - заявив він.

Фото: Туск оголосив про початок будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю (twitter.com/PremierRP)