Польща оголосила початок будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю

Польща оголосила, що продовжить укріплювати східний кордон. Варшава почне зводити сучасні фортифікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує TVP Info.
Під час зустрічі з військовими поблизу східного кордону Туск заявив, що польсько-білоруський кордон є унікальним місцем через тиск нелегальної імміграції.
"Насправді ми маємо справу з прогресуючою гібридною війною. Я хочу, щоб тут не було жодних сумнівів - країна з дедалі агресивнішими намірами щодо Польщі, така як Білорусь, є співорганізатором цієї практики на польському кордоні", - сказав глава польського уряду, наголосив, що коли мова йде про безпеку, то не буде "жодних обмежень".
При цьому Туск зазначив, що захист східного кордону - це важлива справа не лише для Польщі, а й для всієї Європи.
"Ми розпочали інтенсивну роботу над сучасною фортифікацією, і ці укріплення у багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу. Це не лише внутрішній кордон Польщі, а й кордон ЄС. Тому я не сумніваюся, що вся Європа повинна буде - і я знаю, що ми цього досягнемо - інвестувати у свою безпеку, інвестуючи у східний кордон Польщі та безпеку нашого кордону", - заявив він.
Фото: Туск оголосив про початок будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю (twitter.com/PremierRP)
Варто зазначити, що між Польщею та Білоруссю протягом довгого періоду спостерігається напруження. Ситуація значно погіршилася після міграційної кризи, коли тисячі нелегальних мігрантів хотіли прорватися на територію Польщі з Білорусі.
Тепер Польща посилює захист кордону. Варшава збудувала паркан на кордоні з Білоруссю. Також у Варшаві заявили, що можуть перекрити залізничне сполучення з країною-сусідкою.
Крім того, Польща раніше заявляла, що збиралася збудувати нову військову частину за 35 км від кордону з Білоруссю.
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