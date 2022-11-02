UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща оголосила про початок будівництва паркану на кордоні з Росією

Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі ухвалили рішення побудувати загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю РФ. Роботи почнуться вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Вже сьогодні розпочинаються роботи саперів, солдатів Війська Польського з будівництва тимчасового загородження на польсько-російському кордоні", - оголосив Блащак.

За його словами, паркан складатиметься з трьох рядів колючого дроту, який використовується армією по всьому світу, будуть три шари.

Як пояснив міністр, такий крок був зроблений через те, що Росія відкрила аеропорт Калінінградської області для літаків із Близького Сходу та Північної Африки, що створює загрозу міграційного тиску.

Нагадаємо, що цього літа Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, аби стримати шалений потік мігрантів з Білорусі. Тепер же аналогічна робота стартує і на кордоні Польщі з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаКордон з РФКалининград