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Польща очікує, що Німеччина незабаром схвалить відправку Leopard до України

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький дав зрозуміти, що Німеччина незабаром погодиться на відправку танків Leopard 2 до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Польща має намір поставити в Україну "роту" танків Leopard 2 німецького виробництва. Однак таке рішення вимагає схвалення Берліна, який польський уряд постійно критикує за повільність підтримки України важким озброєнням.

"Нам потрібно отримати згоду Німеччини... Але я не можу собі уявити, що це схвалення не буде дано швидко", - сказав Моравецький перед польотом до Берліна в понеділок вранці.

Bloomberg з посиланням на двох офіційних осіб пише, що

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький виробник зброї Rheinmetall має в запасі 22 танки Leopard 2, які Україна просить надати. Якщо уряд Німеччини погодиться, їх можуть підготувати до відправки через рік.

Як відомо, Німеччина досі не погоджувалась на передачу Україні танків Leopard. Однак деякі ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Берлін, ймовірно, оголосить позитивне рішення щодо постачання.

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