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Польща обмежить пересування російських дипломатів по своїй території, - глава МЗС

Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща запровадить обмеження на пересування працівників російських дипломатичних представництв на території країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

"Я щойно оголосив про рішення Польщі у зв’язку з участю Росії в гібридній війні проти Євросоюзу та Польщі. Будуть введені обмеження на пересування російських дипломатів по нашій країні",- сказав Сікорський.

За його словами, обмеження стосуватимуться і посольства і консульського персоналу Росії в Польщі.

"Російським дипломатам дозволять пересуватися лише в межах Мазовії (території на сході Польщі - ред.), а консулам - лише в тих воєводствах, де вони перебувають на посаді. Виключення зроблять для голови посольства. Інші країни вже мають такі правила, і ми сподіваємося, що інші наслідуватимуть наш приклад", - зазначив міністр.

Сікорський не уточнив причин такого кроку, але наголосив, що Польща має докази причетності Москви до санкціонування диверсій.

 "Ми сподіваємося, що Російська Федерація сприйме це як дуже серйозний попереджувальний сигнал", - додав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чехія пропонує державам-членам Європейського союзу обмежити поїздки російських дипломатів.

Зокрема, видавати візи й дозволи на проживання, які уможливлюють подорожі лише в межах країни перебування, а не рештою Шенгенської зони.

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