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Польша ограничит передвижение российских дипломатов по своей территории, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша введет ограничения на передвижение работников российских дипломатических представительств по территории страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

"Я только что объявил о решении Польши в связи с участием России в гибридной войне против Евросоюза и Польши. Будут введены ограничения на передвижение российских дипломатов по нашей стране",- сказал Сикорский.

По его словам, ограничения будут касаться и посольства и консульского персонала России в Польше.

"Русским дипломатам разрешат передвигаться только в пределах Мазовии (территории на востоке Польши - ред.), а консулам - только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Исключения сделают для главы посольства. Другие страны уже имеют такие правила, и мы надеемся, что другие будут следовать нашему примеру", - отметил министр.

Сикорский не уточнил причины такого шага, но подчеркнул, что Польша имеет доказательства причастности Москвы к санкционированию диверсий.

"Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный упреждающий сигнал", - добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Чехия предлагает государствам-членам Европейского союза ограничить поездки российских дипломатов.

В частности, выдавать визы и вида на жительство, которые позволяют путешествия только в пределах страны пребывания, а не остальной Шенгенской зоне.

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