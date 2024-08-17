Польща націлилася на проведення Олімпійських ігор: відомі терміни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Польща прагне прийняти літні Олімпійські ігри в 2040-му або 2044 році. Очільник уряду назвав ці дати найбільш реалістичними, враховуючи що низка майбутніх господарів Олімпіади визначена.

"Польща докладатиме зусиль для проведення Олімпійських ігор. Життя покаже, чи буде це реалістичною метою, але ми поставимося до цього серйозно", – заявив Туск.

Польський прем'єр-міністр пообіцяв залучити інвестиції для реконструкції та побудови нових спортивних об'єктів. На думку Туска, в прийдешні роки Польща повинна докласти чимало зусиль, щоб ідея проведення Олімпійських ігор перетворилася на реальний проєкт.

Досі Польща ніколи не була господарем Олімпіади. Натомість спільно з Україною вона провела футбольний чемпіонат Євро-2012 та прийняла Європейські ігри-2019. Наразі офіційним претендентом на проведення літніх Ігор-2040 стала Німеччина, а її конкурентами можуть стати Сполучене Королівство, Єгипет та Іспанія.

Олімпійські ігри в XXI столітті

Господарями Олімпіади вже були Афіни (2004), Пекін (2008), Лондон (2012), Ріо-де-Жанейро (2016), Токіо (2021). Нещодавно завершилися Ігри в Парижі.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вже визначив господарів форумів 2028 та 2032 роках. Перші Ігри прийме американський Лос-Анджелес, а другі – австралійський Брісбен. На Олімпіаду-2036 на цей момент офіційно претендують Індонезія, Туреччина, Індія і Чилі.

Офіційний бюджет Олімпійських ігор-2024 склав 4,38 млрд євро. Окремо Франція витратила 1,5 млрд у євровалюті на очищення Сени та 3,5 млрд на продовження гілки метрополітену. Ці проєкти французький уряд запланував окремо від Ігор.