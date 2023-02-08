Польща надасть Україні черговий пакет енергетичної допомоги

У Польщі організовують постачання обладнання, що необхідне для відновлення енергетичного сектора України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Польщі Пьотра Вавжика, якого цитує Укрінформ.

"Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України", - сказав дипломат.

Водночас Вавжик зазначив, що перший пакет надійшов до України наприкінці листопада, другий - наприкінці грудня. Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС.

Заступник міністра також додав, що Польща є координатором серед держав-членів Європейського союзу в справі підтримки України у енергетичній сфері.