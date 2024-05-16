Польща може стати рушієм у посиленні європейських санкцій проти Росії, – нардеп

"Знищення економічних потоків, які досі продовжують приносити їй десятки мільярдів євро на продовження війни – це єдиний шлях прискорення капітуляції Росії та зниження загроз для східного флангу НАТО. Знищити потоки можна тільки в один спосіб: послідовно та жорстко обмежувати її торгівельні шляхи", - наголосив Гончаренко.

Він також зауважив, що там, де Росії дозволили послаблення санкцій, вона вдається до демпінгу та відверто кримінальних схем. До них можна віднести і спроби заглушити GPS-сигнал у Балтійському морі, і шантаж, до якого вдався Кремль, щоб пролобіювати послаблення квот для експорту своєї металопродукції до ЄС, щоб заробити понад 3 мільярди євро на продовження війни.

"Зараз, коли Росія намагається остаточно знищити нашу енергетичну інфраструктуру, а ЄС стоїть перед викликом нової хвилі біженців з України, діяти потрібно особливо активно та послідовно. І ці дії мають показати Росії, що ЄС єдиний у своєму прагненні перемоги над кремлівською диктатурою", - підкреслив нардеп.

Зараз у ЄС почали розглядати 14 пакет санкцій проти агресора, і його варто зробити суворим і жорстким, акцентував нардеп. Черговий пакет санкцій, на його переконання, має передбачати не тільки скасування попередніх послаблень, а повну заборону російської металопродукції, яка експортується до країн ЄС. Адже цей самий російський імпорт металу б’є і по економіці Польщі - бо він дотує підприємства в Чехії, Бельгії та Італії через російський демпінг.

"Нещодавно ПАРЄ підтримала мою правку про необхідність розроблення механізму конфіскації активів, які належать олігархам, які порушують санкційний режим і продовжують забезпечувати війну проти України. Тепер ЄС може розробити відповідне законодавство. Польща показала моральний приклад, коли в 2022 одною з перших обмежила російську нафту, а потім і в 2024 році, коли закрила кордон для російської агропродукції. Тепер країна може виступити рушієм у процесі посилення санкцій. Та продемонструвати Путіну, що ми єдині", - резюмував Гончаренко.