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Польща має секретну зброю, здатну схилити Трампа проти Путіна, - Politico

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В уряду Польщі є секретна зброя, здатна схилити кандидата в президенти США Дональда Трампа в боротьбі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Коли Конгрес США виділив пакет допомоги Україні на суму 61 млрд доларів, законодавці з нині опозиційної польської партії "Право і справедливість" (ПіС) поквапилися заявити, що це сталося завдяки впливу їхнього президента Анджея Дуди, який лише кількома днями раніше зустрівся з Трампом у Нью-Йорку. Він обговорив із Трампом військові потреби України, а також зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Видання стверджує, незважаючи на те, що в розділеній Польщі, де існують розбіжності між урядом прем'єр-міністра Дональда Туска та "ПіС", існує "рідкісна згода" про необхідність перетягнути на свій бік Трампа.

Як зазначає видання Politiko, зустріч Дуди збіглася зі зміною політики колишнього президента США і Республіканської партії щодо України. Трамп, який раніше позитивно відгукувався про Путіна і засуджував політичні проблеми України, днем пізніше опублікував заяву на своїх акаунтах у соціальних мережах:

"Як усі погоджуються, виживання і сила України мають бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо і для нас! Рухайся, Європо, рухайся!" - йдеться в повідомленні. 

Видання підкреслило, що Трамп вважає за краще, щоб його хвалили і поважали на публіці. Наприклад, політики "ПіС" завжди виступають на зборах американських консерваторів, а Дуда був одним із небагатьох, хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах 2020 року. Також у 2018 році адміністрація "ПіС" розглядала можливість назвати базу в Польщі "Форт Трамп", щоб спонукати Білий дім розмістити там американські війська.

Зазначимо, що раніше Дуда заявляв, що Трамп зможе закінчити війну в Україні за 24 години у разі обрання президентом США.

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Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиПольщаАнджей ДудаДональд Трамп