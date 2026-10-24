Польща має намір розмістити у себе ядерну зброю США та Франції, - голова Міноборони

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш дав зрозуміти, що Варшава прагне до того, щоб розмістити в країні ядерну зброю Франції та Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для WNP .

Під час бесіди він наголосив, що зміцнення військової співпраці зі США - це питання не лише про постійну присутність військ США у Польщі.

За його словами, Варшава також прагне участі у програмі ядерної співпраці, яка дозволяє окремим країнам НАТО брати участь у системі ядерного стримування.

Крім того, Польща прагне розвивати співпрацю з Францією, яка пропонує своїм європейським партнерам більшу частку у своїй системі ядерного стримування.

"Участь США у програмі ядерної співпраці не виключає налагодження європейських відносин із Францією", - заявив Владислав Косиняк-Камиш.

Він зазначив, що Польща має намір поступово нарощувати свої зобов'язання щодо ядерного стримування. При цьому міністр не уточнив терміни ухвалення конкретних рішень, наголосивши, що для цього потрібні консультації із союзниками.