Польша намерена разместить у себя ядерное оружие США и Франции, - глава Минобороны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш дал понять, что Варшава стремиться к тому, чтобы разместить у себя в стране ядерное оружие Франции и Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для WNP .

В ходе беседы он подчеркнул, что укрепление военного сотрудничества с США - это вопрос не только о постоянном присутствии войск США в Польше.

По его словам, Варшава также стремится к участию в программе ядерного сотрудничества, которая позволяет отдельным странам НАТО участвовать в системе ядерного сдерживания.

Кроме того, Польша стремиться развивать сотрудничество с Францией, которая предлагает своим европейским партнерам большую долю в своей системе ядерного сдерживания.

"Участие США в программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания европейских отношений с Францией", - заявил Владислав Косиняк-Камыш.

Он отметил, что Польша намерена постепенно наращивать свои обязательства по ядерному сдерживания. При этом министр не уточнил сроки принятие конкретных решений, подчеркнув, что для этого нужны консультации с союзниками.