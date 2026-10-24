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Польша намерена разместить у себя ядерное оружие США и Франции, - глава Минобороны

05:43 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Польша намерена разместить у себя ядерное оружие США и Франции, - глава Минобороны Фото: Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш дал понять, что Варшава стремиться к тому, чтобы разместить у себя в стране ядерное оружие Франции и Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для WNP.

В ходе беседы он подчеркнул, что укрепление военного сотрудничества с США - это вопрос не только о постоянном присутствии войск США в Польше.

По его словам, Варшава также стремится к участию в программе ядерного сотрудничества, которая позволяет отдельным странам НАТО участвовать в системе ядерного сдерживания.

Кроме того, Польша стремиться развивать сотрудничество с Францией, которая предлагает своим европейским партнерам большую долю в своей системе ядерного сдерживания.

"Участие США в программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания европейских отношений с Францией", - заявил Владислав Косиняк-Камыш.

Он отметил, что Польша намерена постепенно наращивать свои обязательства по ядерному сдерживания. При этом министр не уточнил сроки принятие конкретных решений, подчеркнув, что для этого нужны консультации с союзниками.

Что еще важно знать

Напомним, в августе в Польше заявляли, что не намерены размещать на своей территории американские ядерные боеголовки. В то же время Варшава ведет переговоры с США об усилении постоянного военного присутствия американских сил в стране.

Также мы писали, что в июле Польша и Франция провели первое заседание по ядерному сотрудничеству.

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