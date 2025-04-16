Не Польща і не Угорщина. Які країни найбільше хочуть залишити наших біженців

За його словами, це ті країни, де ще 50 років тому відбувся діалог в суспільстві на тему "мігранти - це добре чи погано", і які зрозуміли, що якщо не залучати іммігрантів, в країні закриється більшість заводів і фабрик.

"В першу чергу мова йде про Скандинавські країни. Ці країни у своїх суспільствах вже ментально подолали упередження щодо вихідців з інших країн і в достатньо рівній мірі залучають сирійців, пакистанців, українців тощо. Наприклад, на заводі Scania у Швеції працюють вихідці з понад 50 країн світу", - сказав він.

На його думку, цього не можна сказати про Угорщину чи Польщу, де досі відчутне негативне ставлення до іноземних працівників, а велика перевага щодо найму іноземців надається тільки українцям.

Східна Європа

"Але східні країни ЄС в найбільшій мірі потерпають від нестачі недорогої робочої сили, тому швидкими темпами готують населення до мультикультурного суспільства і лібералізують своє законодавство, щоб полегшити бізнесу винайм іноземців. Тому в українцях будуть зацікавлені як ті, хто залучає мігрантів останні 50 років, так і ті, хто має прискоритись, щоб їхні заводи і фабрики й надалі працювали", - сказав він.

За його словами, це в першу чергу стосується Польщі, Угорщини і Словаччини як нових "промислових центрів" Східної Європи. Вступ Болгарії та Румунії в Шенгенську зону з 1 січня 2025 року також прискорить трудову еміграцію з цих країн, це стимулюватиме місцевих роботодавців шукати робочу силу серед українців.

"Також вважаю, що з припиненням надання Німеччиною грошової підтримки, частина українських біженців переміститься в інші країни з меншими витратами на проживання - в Італію та Іспанію. Та в країни з більш високим рівнем безкоштовного соціального захисту з боку держави - у Швецію, Норвегію", - сказав він.

Біженці в Європі

За даними ООН, станом на 16 грудня 2024 року було зареєстровано 6,8 млн українців за кордоном. Але ці дані враховують і тих українців, які виїхали (або примусово були вивезені) в Росію та Білорусь. Якщо не враховувати українців, які перебувають на території країн-агресорів, то їхня чисельність становить 5,5 млн.

За даними ООН, найбільше українців в таких країнах: