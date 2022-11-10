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Польща і Косово уклали угоду про консульські відносини

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Польща, Четвер 10 листопада 2022 04:01
Польща і Косово уклали угоду про консульські відносини Фото: Польща s Косово встановили консульські відносини (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Уряди Польщі та Косова уклали угоду про встановлення консульських відносин шляхом обміну нотами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію міністерства закордонних справ Польщі.

Угода є реалізацією постанови Ради Міністрів від 5 вересня 2022 р. щодо встановлення консульських відносин між Республікою Польща та Республікою Косово. У своєму рішенні від 26 лютого 2008 р. Рада Міністрів визнала незалежність Республіки Косово, але при цьому не встановила дипломатичних та консульських відносин.

В міністерстві наголошують, що ця угода допоможе забезпечити громадянам Польщі оптимальний рівень консульської допомоги на території Косово.

"Польща підтримує європейську інтеграцію всіх західно-балканських країн та бере участь у забезпеченні стабілізації та безпеки в регіоні, у тому числі за допомогою польського військового контингенту КФОР та поліцейської місії ЄВЛЕКС у Косові", - заявили в відомстві.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав представників Сербії та Косова утримуватися від односторонніх дій, здатних призвести до ескалації.

Раніше повідомлялося, що косовські серби на знак протесту вирішили вийти з усіх органів та установ Косова, поки Приштина не відкличе рішення про зміну сербських автономерів.

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