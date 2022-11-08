Столтенберг застеріг лідерів Сербії та Косова від ескалації: миротворці НАТО зберігають пильність
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав представників Сербії та Косова утримуватися від односторонніх дій, здатних призвести до ескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт генсека Північноатлантичного альянсу.
Так, Столтенберг під час бесіди з президентом Сербії Олександром Вучичем та косовським прем'єр-міністром Альбіном Курті обговорив напружену ситуацію на півночі Косова.
"Я закликав їх утримуватися від будь-яких односторонніх дій, які можуть спричинити ескалацію. Діалог - єдиний шлях уперед", - наголосив генсек НАТО.
Також він додав, що KFOR - офіційні збройні міжнародні миротворчі сили під керівництвом Альянсу - "зберігає пильність".
Фото:скриншот twitter.com/jensstoltenberg
Сербський президент Вучич розповів Столтенбергу в ході телефонної розмови, що косовська сторона "грубо порушує Брюссельську угоду своїми односторонніми діями".
Зокрема, він дорікнув Приштині у звільненні сербського начальника поліції Північного регіону Ненада Джуріча і "незаконно займається номерними знаками", відмовляючись створити Спілку сербських муніципалітетів. Про це Вучич написав у своєму Instagram.
"Незважаючи на це, Сербія прагне підтримувати мир і стабільність і залишатиметься прихильною до цього", - зазначає він.
Фото: скріншот instagram.com/buducnostsrbijeav
Раніше повідомлялося, що косовські серби на знак протесту вирішили вийти з усіх органів та установ Косова, поки Приштина не відкличе рішення про зміну сербських автономерів.
Нагадаємо, 27 серпня Сербія та Косово змогли досягти домовленостей щодо номерних знаків та документів на в'їзд-виїзд.
При цьому Сербія була готова піти на поступки владі Косова, але вимагала гарантій від ЄС.