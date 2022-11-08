Столтенберг застеріг лідерів Сербії та Косова від ескалації: миротворці НАТО зберігають пильність

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав представників Сербії та Косова утримуватися від односторонніх дій, здатних призвести до ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт генсека Північноатлантичного альянсу.

Так, Столтенберг під час бесіди з президентом Сербії Олександром Вучичем та косовським прем'єр-міністром Альбіном Курті обговорив напружену ситуацію на півночі Косова.

"Я закликав їх утримуватися від будь-яких односторонніх дій, які можуть спричинити ескалацію. Діалог - єдиний шлях уперед", - наголосив генсек НАТО.

Також він додав, що KFOR - офіційні збройні міжнародні миротворчі сили під керівництвом Альянсу - "зберігає пильність".

Фото:скриншот twitter.com/jensstoltenberg

Сербський президент Вучич розповів Столтенбергу в ході телефонної розмови, що косовська сторона "грубо порушує Брюссельську угоду своїми односторонніми діями".

Зокрема, він дорікнув Приштині у звільненні сербського начальника поліції Північного регіону Ненада Джуріча і "незаконно займається номерними знаками", відмовляючись створити Спілку сербських муніципалітетів. Про це Вучич написав у своєму Instagram.

"Незважаючи на це, Сербія прагне підтримувати мир і стабільність і залишатиметься прихильною до цього", - зазначає він.

Фото: скріншот instagram.com/buducnostsrbijeav