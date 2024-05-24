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Польща і Греція закликали Європу створити спільну систему ППО

Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польща та Греція в четвер, 22 травня, направили до Європейської комісії листа, у якому закликають створити загальноєвропейську систему протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я надіслав листа до Європейської комісії разом з прем'єр-міністром (Греції) Міцотакісом щодо спільної європейської оборонної політики. Вже є дуже позитивна реакція Єврокомісії щодо того, щоб зробити протиракетну оборону спільним завданням для Європи, тому що це величезна сума грошей... Ми готуємося до війни не тому, що ця війна станеться, а для того, щоб вона не сталася", - розповів Туск.

Він вважає, що європейські країни мають припинити конкуренцію за створення своїх систем протиповітряної оборони і почати співпрацю, в тому числі щодо спільних інвестицій в оборонну промисловість.

На лист Туска вже відреагувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Нам потрібно менше фрагментації і спільні проекти. Як, наприклад, щит протиповітряної оборони, запропонований Кіріакосом Міцотакісом і Дональдом Туском", - написала вона у Twitter.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща заключила договір на закупівлю аеростатів Barbara, які будуть використовуватись для спостереження за кордонами з Росією та Білоруссю.

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ГреціяПольщаППО