Польша и Греция призвали Европу создать общую систему ПВО

"Я направил письмо Европейской комиссии вместе с премьер-министром (Греции) Мицотакисом относительно общей европейской оборонной политики. Уже есть очень положительная реакция Еврокомиссии относительно того, чтобы сделать противоракетную оборону общей задачей для Европы, потому что это огромная сумма денег." .Мы готовимся к войне не потому, что эта война произойдет, а для того, чтобы она не произошла", - рассказал Туск.

Он считает, что европейские страны должны прекратить конкуренцию за создание своих систем противовоздушной обороны и начать сотрудничество, в том числе по совместным инвестициям в оборонную промышленность.

На письмо Туска уже отреагировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Нам нужно меньше фрагментации и совместные проекты. Как, например, щит противовоздушной обороны, предложенный Кириакосом Мицотакисом и Дональдом Туском", – написала она в Twitter.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Польша заключила договор на закупку аэростатов Barbara, которые будут использоваться для наблюдения за границами с Россией и Белоруссией.

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