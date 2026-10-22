Польща хоче збільшити суму грошей, яку іноземці повинні мати при в’їзді в країну

Скільки грошей потрібно буде мати

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі підготувало проєкт постанови, який передбачає збільшення фінансових вимог до іноземців. Документ опублікували на сайті Центру урядового законодавства.

Згідно із запропонованими змінами, іноземці, які планують перебувати в Польщі до чотирьох днів, повинні будуть мати щонайменше 1000 злотих. Наразі мінімальна сума для такого терміну становить 300 злотих, а за кожен наступний день потрібно передбачити ще 75 злотих.

Нові правила, зокрема, стосуватимуться туристів і спортсменів.

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Для кого діятимуть інші суми

Для іноземців, які вже оплатили житло, їдуть на лікування до санаторію або беруть участь у літній робочій програмі, передбачили окремі вимоги.

Вони повинні будуть мати щонайменше 130 злотих на кожен день перебування, але загалом не менше ніж 650 злотих. Наразі мінімальна норма становить 20 злотих на день, а загальна сума не може бути меншою за 100 злотих.

Зміни також торкнуться іноземців, які приїжджають до Польщі на навчання, стажування або для проведення досліджень. Для них мінімальну суму на перші два місяці перебування пропонують збільшити з 1270 до 2020 злотих.

Чому хочуть змінити правила

У міністерстві пояснили, що нові суми мають покривати витрати іноземців на потреби, які вони не оплатили заздалегідь. Ідеться, зокрема, про проживання та харчування.

Автори проєкту зазначають, що чинні фінансові вимоги не змінювалися з 2016 року. Водночас за цей час зросли ціни на товари та послуги.

Запропоновані суми мають відповідати мінімальному рівню доходу, необхідному для самостійного забезпечення основних потреб.

Поки що йдеться про проєкт постанови, а не про вже запроваджені правила.