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Польща хоче перевірити експорт українських продуктів на порушення ринку

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Варшава, П'ятниця 28 квітня 2023 11:17
Польща хоче перевірити експорт українських продуктів на порушення ринку Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Польща запросить в Європейського союзу перевірку експорту продовольства продуктів з України. Варшава хоче перевірити, чи були порушення на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Ми негайно подаємо заявку до Європейської комісії з проханням перевірити порушення на ринку в кількох сферах. Таких як м’ясо птиці, яйця, молочні продукти", - сказав Моравецький, маючи на увазі сільськогосподарські товари з України.

За його словами, таким чином у Варшаві хочуть перевірити вплив цих продуктів на польський ринок за останні кілька місяців і ризики, пов'язані з дестабілізацією польського ринку в майбутньому.

"Ми на правильному шляху, щоб вирішити цю суперечку таким чином, щоб вона відповідала праву Європейського Союзу і повністю захищала інтереси польських фермерів", - додав Моравецький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща повністю заборонила ввезення зерна з України.

Пізніше українським та польським чиновникам вдалося домовитися про транзит зерна.

Втім, нещодавно в Польщі заявили про намір утримувати заборону щодо зерна з України до кінця 2023 року.

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