Польша не хочет передавать Украине Patriot, размещенный на ее территории

Польша не хочет перемещать американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Украину. Варшава считает такой шаг опасным.

Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское Radio ZET.

На вопрос о том, нужно ли переправлять американские Patriot в Украину, он ответил: "Однозначно нет".

Глава Бюро нацбезопасности также заявил, что информация, поступающая с американских СМИ о якобы перекидывании батареи ЗРК Patriot, вызывает беспокойство.

"Я попросил встречи со своим коллегой, чтобы поговорить об этом вопросе", - сказал Севера.

По его мнению, перемещение батареи Patriot в Украину это "очень опасно", поэтому "снижается безопасность Польши".

Он добавил, что за последние два года воздушное пространство Польши трижды нарушили, и это унесло жизни двух граждан. Также политик напомнил, что через польскую территорию проходит большая часть военной помощи для Украины.