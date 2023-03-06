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Польща хоче компенсації від Росії за зупинку імпорту нафти

Фото: Польща хоче компенсації від Росії за зупинку імпорту нафти (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польська держкомпанія PKN Orlen планує вимагати компенсації у російської "Татнефти" після того, як імпорт нафти з РФ трубопроводом "Дружба" було зупинено наприкінці лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора PKN Orlen Даніеля Обайтека в ефірі радіо ZET.

"Росіяни припинили перекачувати нафту до Польщі... тому тепер ми подаватимемо позови до суду і вимагатимемо відшкодування збитків", - заявив Обайтек.

Він також додав, що його компанія не хотіла розривати контракт із "Татнафтою", який діє до 2024 року, оскільки в такому разі PKN Orlen заплатила б величезний штраф. За словами Обайтека, ці гроші "могли потрапити до рук російського диктатора Володимира Путіна".

Гендиректор компанії також відмовився називати конкретну суму, яку хочуть вимагати у якості компенсацій.

Нагадаємо, 25 лютого Обайтек заявляв, що Росія зупинила постачання нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба", яка веде до Польщі.

Після цього польський прем'єр Матеуш Моравецький розповів, що імпорт російської нафти до країни скоротився майже до нуля.

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