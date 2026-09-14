Польща готується до реального вторгнення РФ: Туск терміново скликав міністрів

Нарада відбулася 13 вересня у Урядовому центрі безпеки. У ньому взяли участь представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства національної оборони та силових структур країни.

У Варшаві не виключають, що подальша ескалація з боку Росії може торкнутися території Польщі.

А саме Туск заявив, що Росія посилює активність і Польща має бути готовою до можливого погіршення ситуації.

"Ми повинні усвідомлювати, що з сьогоднішнього дня працюватимемо у значно більш посиленому режимі. Ми знаємо і можемо очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключати, що ескалація охопить також нашу територію", - сказав польський прем'єр.

Росія використовує більш небезпечні дрони

Окремо Туск звернув увагу застосування Росією нових типів безпілотників. За його словами, під час останніх атак РФ використовувала небезпечніше обладнання, зокрема реактивні дрони.

"Атаки цієї ночі показують, що росіяни готові використовувати більш небезпечне обладнання, ніж будь-коли раніше. Я маю на увазі реактивні дрони. Їхня дальність і точність викликають тривогу", - заявив він.

Прем'єр зазначив, що навіть Україна, яка добре підготовлена до протидії безпілотникам, не здатна на 100% ефективно їх збивати.

"Тому ми повинні усвідомлювати, що Росія має такі можливості. Тому я також чекатиму інформації про те, наскільки ми готові до можливого використання безпілотників і пов'язаних з цим спроб зірвати нашу діяльність - чи то на залізницях, чи на робочих місцях", - додав Туск.