Польша готовится к реальному вторжению РФ: Туск срочно созвал министров

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание с представителями правительства, армии и спецслужб после российских ударов по станции Ягодин вблизи польской границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Совещание состоялось 13 сентября в Правительственном центре безопасности. В нем приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства национальной обороны и силовых структур страны.
В Варшаве не исключают, что дальнейшая эскалация со стороны России может затронуть территорию Польши.
А именно Туск заявил, что Россия усиливает активность и Польша должна быть готова к возможному ухудшению ситуации.
"Мы должны осознавать, что с сегодняшнего дня будем работать в значительно более усиленном режиме. Мы знаем и можем ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивных действий со стороны России. К сожалению, мы не можем исключать, что эскалация охватит также нашу территорию", - сказал польский премьер.
Отдельно Туск обратил внимание на применение Россией новых типов беспилотников. По его словам, во время последних атак РФ использовала более опасное оборудование, в частности реактивные дроны.
"Атаки этой ночью показывают, что россияне готовы использовать более опасное оборудование, чем когда-либо прежде. Я имею в виду реактивные дроны. Их дальность и точность вызывают тревогу", - заявил он.
Премьер отметил, что даже Украина, которая хорошо подготовлена к противодействию беспилотникам, не способна на 100% эффективно их сбивать.
"Поэтому мы должны осознавать, что у России есть такие возможности. Поэтому я также буду ждать информации о том, насколько мы готовы к возможному использованию беспилотников и связанным с этим попыткам сорвать нашу деятельность - будь то на железных дорогах или на рабочих местах", — добавил Туск.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик напомнил, что во время воскресной российской атаки на западе Украины было зафиксировано 13 попаданий.
Как известно, российские войска ударили по автозаправочной станции и пассажирскому поезду на станции "Ягодин" в Волынской области, расположенной недалеко от украинско-польской границы.
Один из российских дронов попал в локомотив поезда, следовавшего из Киева в Варшаву. На борту находились, в частности, советники по вопросам безопасности нескольких стран ЕС, а также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Польские военные также сообщили об активности авиации на фоне российских ударов по Украине. Предупреждение об опасности получили жители Люблинского и Подкарпатского воеводств.
Туск поручил службам обеспечить возможность оперативно проверять информацию во время кризисных ситуаций, особенно сообщения, поступающие ночью во время воздушных тревог.
По его словам, польские власти должны самостоятельно подтверждать полученные данные, чтобы избежать ошибок в ситуациях, требующих немедленной реакции.
"Мы не исключаем, что такие ситуации могут возникнуть и здесь", — подчеркнул польский премьер.
После российских ударов вблизи польской границы президент Польши Кароль Навроцкий также начал получать оперативные доклады о ситуации.
Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский заявил, что угроза во время российской атаки была "реальной и близкой". По его словам, беспилотники поражали цели всего в нескольких километрах или десятках километров от польской границы.
В Варшаве в связи с этим оценивают готовность страны к возможным новым атакам и усилению российской активности вблизи польской территории.