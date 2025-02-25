Польща готує новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро

"Це 46-й внесок, і ми будемо продовжувати допомагати. Я хотів би це підкреслити. Ми будемо тренувати українських солдатів, і ми виконали цю місію. З 80-90 тисяч солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу, Польща підготувала близько третини - 28 тисяч. Ми готові тренувати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері", - зазначив Косіняк-Камиш.

Він наголосив, що Польща, як країна, "була лідером у допомозі", коли мова йшла про військову підтримку.

"Я пам'ятаю ті засідання Ради національної безпеки, коли я тоді був в опозиції, але тоді була спільність дій і опозиції, і влади. Ні в кого не було сумнівів, що треба передавати техніку. Коли деякі люди думали, що давати, дивилися на свої склади, з Польщі йшли танки, йшла важка техніка, йшли боєприпаси. Ми доставили все, що було можливо", - додав польський міністр.

Косіняк-Камиш зазначив, що "стосовно нашого ВВП, стосовно наших можливостей, сьогодні гуманітарна допомога і військова допомога знаходиться в топі серед всіх країн світу, які надали підтримку Україні".