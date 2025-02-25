Польща готує новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро

Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість становитиме 200 млн євро.
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
"Це 46-й внесок, і ми будемо продовжувати допомагати. Я хотів би це підкреслити. Ми будемо тренувати українських солдатів, і ми виконали цю місію. З 80-90 тисяч солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу, Польща підготувала близько третини - 28 тисяч. Ми готові тренувати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері", - зазначив Косіняк-Камиш.
Він наголосив, що Польща, як країна, "була лідером у допомозі", коли мова йшла про військову підтримку.
"Я пам'ятаю ті засідання Ради національної безпеки, коли я тоді був в опозиції, але тоді була спільність дій і опозиції, і влади. Ні в кого не було сумнівів, що треба передавати техніку. Коли деякі люди думали, що давати, дивилися на свої склади, з Польщі йшли танки, йшла важка техніка, йшли боєприпаси. Ми доставили все, що було можливо", - додав польський міністр.
Косіняк-Камиш зазначив, що "стосовно нашого ВВП, стосовно наших можливостей, сьогодні гуманітарна допомога і військова допомога знаходиться в топі серед всіх країн світу, які надали підтримку Україні".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща збільшує кількість терміналів Starlink для забезпечення стабільного зв'язку на фронті в Україні. Цей крок має важливе значення для зміцнення обороноздатності України.
На кінець 2024 року Польща передала Україні 24 400 терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. У листопаді 2024 року було замовлено нову партію терміналів, що поступово надходять в Україну.
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