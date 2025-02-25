Польша готовит новый пакет военной помощи Украине на 200 млн евро

"Это 46-й взнос, и мы будем продолжать помогать. Я хотел бы это подчеркнуть. Мы будем тренировать украинских солдат, и мы выполнили эту миссию. Из 80-90 тысяч солдат, которых подготовили страны Европейского Союза, Польша подготовила около трети - 28 тысяч. Мы готовы тренировать дальше на нашей территории. Мы являемся лидером в этой сфере", - отметил Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что Польша, как страна, "была лидером в помощи", когда речь шла о военной поддержке.

"Я помню те заседания Совета национальной безопасности, когда я тогда был в оппозиции, но тогда была общность действий и оппозиции, и власти. Ни у кого не было сомнений, что надо передавать технику. Когда некоторые люди думали, что давать, смотрели на свои склады, из Польши шли танки, шла тяжелая техника, шли боеприпасы. Мы доставили все, что было возможно", - добавил польский министр.

Косиняк-Камыш отметил, что "относительно нашего ВВП, относительно наших возможностей, сегодня гуманитарная помощь и военная помощь находится в топе среди всех стран мира, которые оказали поддержку Украине".