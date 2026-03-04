Польща готує історичний союз із Францією, який має змінити ядерну мапу Європи

Про це польський прем’єр повідомив перед засіданням уряду, наголосивши, що Варшава прагне посилити свою роль у системі безпеки Європи.

За словами Туска, питання співпраці обговорюється не лише з Парижем, а й з іншими європейськими партнерами, які також зацікавлені у приєднанні до цієї ініціативи. Раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував розширити французьку систему ядерного стримування та залучити до співпраці кілька європейських країн, серед яких Польща, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Швеція та Греція.

Польський прем’єр підкреслив, що країна планує діяти разом із союзниками, але водночас прагне розвивати власні можливості у сфері безпеки. За його словами, у майбутньому Варшава хоче бути готовою до максимально автономних дій у питаннях стратегічного стримування.

Французька пропозиція передбачає кілька форм співпраці. Зокрема, мова може йти про спільні військові навчання, демонстрацію ядерних можливостей, а також потенційне розміщення французьких стратегічних авіаційних підрозділів на території партнерських держав. У Парижі вважають, що розосередження таких сил у різних країнах Європи може ускладнити розрахунки потенційних противників.

Водночас Макрон чітко наголосив, що рішення про можливе застосування французької ядерної зброї залишатиметься виключною прерогативою президента Франції. Таким чином партнери зможуть брати участь у системі стримування, але без спільного механізму ухвалення рішення про використання ядерного арсеналу.

Очікується, що питання співпраці у сфері ядерного стримування стане однією з тем переговорів під час майбутнього саміту з ядерної енергетики у Парижі, де Туск планує провести консультації з Макроном та іншими європейськими лідерами.