Польща готова при потребі прихистити культурні колекції з України

"Ми підготували склади в бібліотеках, архівах і музеях, готові прийняти рухомі колекції, якщо українці вирішать їх вивезти", – заявив він.

Замміністра нагадав, що до Польщі було вивезено колекцію картин Яцека Мальчевського зі львівської колекції. Всі бажаючі можуть побачити її в Національному музеї в Познані.

Селлін звернув увагу, що попри бойові дії українці вважають за краще розподіляти роботи на власній території. Хоча він впевнений, що ракетні обстріли несуть загрозу всій території Україні.

"Ми також за допомогою українців проводимо інвентаризацію всіх об’єктів, знищених росіянами", – підкреслив чиновник.