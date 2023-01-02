Польша готова при необходимости приютить культурные коллекции из Украины

"Мы подготовили склады в библиотеках, архивах и музеях, готовы принять подвижные коллекции, если украинцы решат их вывезти", – заявил он.

Замминистра напомнил, что в Польшу была вывезена коллекция картин Яцека Мальчевского из львовской коллекции. Все желающие могут увидеть его в Национальном музее в Познани.

Селлин обратил внимание, что, несмотря на боевые действия, украинцы предпочитают распределять работы на собственной территории. Хотя он уверен, что ракетные обстрелы несут угрозу всей территории Украины.

"Мы также с помощью украинцев производим инвентаризацию всех объектов, уничтоженных россиянами", – подчеркнул чиновник.