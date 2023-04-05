Польща готова допомогти Україні повернути депортованих до РФ дітей, - Зеленський

Польща готова допомогти Україні у пошуку та поверненні дітей, які були депортовані окупантами на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Наші польські брати готові допомогти у пошуку та поверненні дітей. Ми вдячні за спільну ініціативу Польщі та Єврокомісії щодо цього", - сказав Зеленський.

За йо словами, наразі влада шукає рішення, як повернути українських дітей, які були силою викрадені та депортовані Росією.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 30 березня Сенат Польщі одноголосно засудив викрадення українських дітей Росією.

Також раніше ми писали, що держави-члени Організації з безпеки та співробітництва в Європі ініціювали використання так званого Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.