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Польща готова допомогти Україні повернути депортованих до РФ дітей, - Зеленський

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Середа 05 квітня 2023 19:20
Польща готова допомогти Україні повернути депортованих до РФ дітей, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща готова допомогти Україні у пошуку та поверненні дітей, які були депортовані окупантами на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

За йо словами, наразі влада шукає рішення, як повернути українських дітей, які були силою викрадені та депортовані Росією.

"Наші польські брати готові допомогти у пошуку та поверненні дітей. Ми вдячні за спільну ініціативу Польщі та Єврокомісії щодо цього", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 30 березня Сенат Польщі одноголосно засудив викрадення українських дітей Росією.

Також раніше ми писали, що держави-члени Організації з безпеки та співробітництва в Європі ініціювали використання так званого Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України.

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