Польша готова помочь Украине вернуть депортированных в РФ детей, - Зеленский

Польша готова помочь Украине в поиске и возвращении детей, депортированных оккупантами на территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

По его словам, сейчас власти ищут решение, как вернуть украинских детей, которые были силой похищены и депортированы Россией. "Наши польские братья готовы помочь в поиске и возвращении детей. Мы благодарны за совместную инициативу Польши и Еврокомиссии относительно этого", - сказал Зеленский.