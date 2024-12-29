Польща допоможе Україні, якщо Словаччина припинить постачання електроенергії, - Bloomberg

Польща готова надати допомогу Україні, якщо Словаччина відключить електроенергію через газовий конфлікт. Країна компенсує будь-який дисбаланс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-які дисбаланси, що можуть виникнути в перевантаженій системі України, якщо Словаччина ухвалить рішення зупинити подачу.
Запевнення Варшави прозвучали на тлі ескалації суперечки про майбутній транзит російського газу через Україну. Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо кілька днів тому пригрозив, що країна припинить постачання електроенергії, яка потрібна Україні під час відключень мережі, якщо це буде необхідно. І за словами високопоставленого чиновника, глава словацького уряду виконав свою погрозу і відключив резервні джерела електропостачання для нашої країни.
Bloomberg пише, що майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Братислава, як і раніше, залежить від дешевого газу від "Газпрому", тим самим підриваючи зусилля ЄС щодо зниження залежності від російської енергії.
Також видання додало, що в той час, як Євросоюз має намір до 2027 року відмовитися від постачань викопного палива з РФ, газ не був частиною санкцій, які блок прийняв проти Москви з 222 року. Це означає, що компаніям, як і раніше, дозволено укладати контракти і продовжувати імпорт, якщо ці угоди відповідають чинним правилам Європейського союзу.
Нагадаємо, близько тижня тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна припинить транзит російського газу о 7 годині ранку 1 січня 2025 року. До цього моменту п'ятирічний контракт підійде до кінця терміну дії.
Також ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не дозволить транзит газу через країну з січня, який приносить користь військовій машині Росії. Водночас він дав зрозуміти, що відкритий для транспортування газу з інших країн, крім РФ.
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