Польща допоможе Україні, якщо Словаччина припинить постачання електроенергії, - Bloomberg

За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-які дисбаланси, що можуть виникнути в перевантаженій системі України, якщо Словаччина ухвалить рішення зупинити подачу.

Запевнення Варшави прозвучали на тлі ескалації суперечки про майбутній транзит російського газу через Україну. Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо кілька днів тому пригрозив, що країна припинить постачання електроенергії, яка потрібна Україні під час відключень мережі, якщо це буде необхідно. І за словами високопоставленого чиновника, глава словацького уряду виконав свою погрозу і відключив резервні джерела електропостачання для нашої країни.

Bloomberg пише, що майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Братислава, як і раніше, залежить від дешевого газу від "Газпрому", тим самим підриваючи зусилля ЄС щодо зниження залежності від російської енергії.

Також видання додало, що в той час, як Євросоюз має намір до 2027 року відмовитися від постачань викопного палива з РФ, газ не був частиною санкцій, які блок прийняв проти Москви з 222 року. Це означає, що компаніям, як і раніше, дозволено укладати контракти і продовжувати імпорт, якщо ці угоди відповідають чинним правилам Європейського союзу.