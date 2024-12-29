Польша готова помочь Украине, если Словакия прекратит поставки электроэнергии, - Bloomberg

Польша готова оказать помощь Украине, если Словакия отключит электроэнергию из-за газового конфликта. Страна компенсирует любой дисбаланс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любые дисбалансы, которые могут возникнуть в перегруженной системе Украины, если Словакия примет решение остановить подачу.
Заверения Варшавы прозвучали на фоне эскалации спора о будущем транзите российского газа через Украину. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пару дней назад пригрозил, что страна прекратит поставки электроэнергии, которая нужна Украина во время отключений сети, если это будет необходимо. И по словам высокопоставленного чиновника, глава словацкого правительства выполнил свою угрозу и отключил резервные источники электроснабжения для нашей страны.
Bloomberg пишет, что спустя почти три года после полномасштабного вторжения России в Украину, Братислава по-прежнему зависит от дешевого газа от "Газпрома", тем самым подрывая усилия ЕС по снижению зависимости от российской энергии.
Также издание добавило, что в то время, как Евросоюз намерен к 2027 году отказаться от поставок ископаемого топлива из РФ, газ не был частью санкций, которые блок принял против Москвы с 222 года. Это значит, что компаниям по-прежнему разрешено заключать контракты и продолжать импорт, если эти соглашения соответствуют действующим правилам Европейского союза.
Напомним, около недели назад премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина прекратит транзит российского газа в 7 часов утра 1 января 2025 года. К этому моменту пятилетний контракт подойдет к концу срока действия.
Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не позволит транзит газа через страну с января, который приносит пользу военной машине России. В то же время он дал понять, что открыт для транспортировки газа из других стран, помимо РФ.
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