Польща будує найбільшу сухопутну армію в Європі, - The Telegraph

Польща розпочинає найбільшу за останні 50 років кампанію з переозброєння у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
В середині грудня 11-го артилерійський полк Польщі отримали 24 самохідні гаубиці K9 південнокорейського виробництва, які можуть вражати цілі на відстані до 34 миль.
"Як артилерійський офіцер, я в захваті від нового обладнання. Ми можемо краще маневрувати, ми можемо стріляти із будь-якого місця. Нема місця, звідки ми не можемо стріляти. У нас було багато старої артилерії, але тепер ми маємо дуже нову зброю", - заявив капітана Марек Адам'як.
Зазначається, що 24 гармати, які зараз перебувають під опікою його полку - це лише вершина масштабної програми витрат Польщі на оборону. Цього року Польща витратить на оборону 4% ВВП, що вдвічі більше, ніж потрібно країнам-членам НАТО.
"Злочинний напад, скоєний РФ, націлений на Україну та непередбачуваний характер російського диктатора Володимира Путіна означають, що нам необхідно ще більше прискорити модернізацію обладнання. Для Польщі дуже важливо якнайшвидше підвищити рівень безпеки. Ми можемо це зробити, тільки створивши сильну армію. Досить сильний, щоб утримати будь-якого потенційного агресора від рішення атакувати", - сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Польща вирішила замовити наступну бойову техніку:
Міжпартійна підтримка військових витрат також, схоже, продовжиться, попри глибокі політичні розбіжності в Польщі. Усвідомлюючи загрозу від Росії, опозиційні партії здебільшого погодилися з тим, що Варшава має витрачати кошти, принаймні поки що, хоча б для того, щоб уникнути долі України.
Нагадаємо, що у квітні цього року Польща отримає перші танки Abrams від Сполучених Штатів Америки.
Польща додатково замовила для своєї армії 70 тисяч автоматичних гвинтівок Grot. Угоду з виробником 2 січня підписав міністр оборони Маріуш Блащак.
Збройні сили Польщі отримають майже 500 американських ракетних систем HIMARS.
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