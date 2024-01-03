Польща про блокування кордону з Україною: всі вимоги фермерів будуть прийняті

Уряд Польщі планує прийняти всі три вимоги від фермерів, та приступити до їх реалізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра сільського господарства Міхала Колодзейчака, пише RMF24.

"Міністерство приймає всі три вимоги фермерів і приймає їх до реалізації", - сказав він.

З цього слідує, що Колодзейчак послався на вимоги організації "Podkarpacka Oszukana Wieś" яка сьогодні має вирішити, чи відновлюватиме протест на переході "Медика".

Зокрема "Podkarpacka Oszukana Wieś" хотіла запровадити субсидії на кукурудзу та збільшити кредитування фермерів до 2,5 мільярдів злотих.

"Йдеться про збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року. Він підвищився - залежить від ціни на жито. Тут підготовлені зміни до Закону, які має прийняти Сейм. Ті органи місцевого самоврядування, які погодяться застосовувати податкові пільги (...), отримають державну компенсацію", - сказав Колодзейчак.

Заборона імпорту українського зерна

Нагадаємо, частина країн ЄС навесні 2023 року запровадила заборону на імпорт українського зерна. Це було з тим, що імпорт сильно впливав ціни на внутрішніх ринках держав.

При цьому пізніше рішення запровадили на рівні Єврокомісії для Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Воно діяло до 15 вересня.

Після цього очікувалося, що заборону імпорту скасують. Але Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити такі заходи в односторонньому порядку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.