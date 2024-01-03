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Польша о блокировании границы с Украиной: все требования фермеров будут приняты

Среда 03 января 2024 15:31
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Польша о блокировании границы с Украиной: все требования фермеров будут приняты Фото: заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство Польши планирует принять все три требования от фермеров и приступить к их реализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра сельского хозяйства Михала Колодзейчака, пишет RMF24.

"Министерство принимает все три требования фермеров и принимает их к реализации", – сказал он.

Из этого следует, что Колодзейчак сослался на требования организации "Podkarpacka Oszukana Wieś", которая сегодня должна решить, будет ли возобновлять протест на переходе "Медика".

В частности, "Podkarpacka Oszukana Wieś" хотела ввести субсидии на кукурузу и увеличить кредитование фермеров до 2,5 миллиарда злотых.

"Речь идет о сохранении сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года. Он повысился - зависит от цены на рожь. Здесь подготовлены изменения к Закону, которые должен принять Сейм. Те органы местного самоуправления, которые согласятся применять налоговые льготы (...), получат государственную компенсацию ", – сказал Колодейчак.

Запрет импорта украинского зерна

Напомним, часть стран ЕС весной 2023 г. ввела запрет на импорт украинского зерна. Это было связано с тем, что импорт сильно влиял на цены на внутренних рынках государств.

При этом позже решение было введено на уровне Еврокомиссии для Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Оно действовало до 15 сентября.

После этого ожидалось, что запрет импорта будет отменен. Но Польша, Венгрия и Словакия решили продолжить подобные меры в одностороннем порядке.

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